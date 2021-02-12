رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتلاعب بالسلوك البشري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:02 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أظهرت دراسة حديثة أنه في ظل التقدم التكنولوجي المضطرد في السنوات القليلة الأخيرة، يكتسب الذكاء الاصطناعي (AI) المزيد والمزيد من التقنيات حول كيفية العمل مع أو ضد البشر.

كما أظهرت الدراسة أنه كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعلم كيفية تحديد نقاط الضعف في عادات وسلوكيات الإنسان، واستخدامها للتأثير على صنع القرار البشري.

وقال الباحثون إنه قد يكون من السذاجة أن نقول إن الذكاء الاصطناعي يغير كل جانب من جوانب الطريقة التي نعيش ونعمل بها.. لكن هذا صحيح.. تعمل أشكال مختلفة من الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل تطوير اللقاحات، والإدارة البيئية وإدارة المكاتب.. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك ذكاءً وعواطفً شبيهة بالإنسان، إلا أن قدراته قوية وتتطور بسرعة.. وأكدوا، أنه لا داعي للقلق بشأن فكرة "استحواذ الذكاء الاصطناعي" على البشر.. لكن، هذا الاكتشاف الأخير يسلط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي ويؤكد الحاجة إلى الحوكمة السليمة لمنع سوء الاستخدام.

لذلك لجأ علماء أستراليون في كلية العلوم التطبيقية في جامعة "سيدني"، إلى ابتكار منهجية رقمية لإيجاد واستغلال نقاط الضعف في الأساليب التي يتبناها الأشخاص فيما يتعلق في الاختيار بين الخيارات، وذلك باستخدام نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي تسمى "الشبكة العصبية المتكررة"، وخاصة "التدعيم العميق" لاختبار نموذجهم.. وأجروا ثلاث تجارب لعب تنافس فيها المشاركون في الدراسة ضد أجهزة كومبيوتر.

واشتملت الدراسة الأولى على قيام المشاركين بالنقر فوق المربعات ذات اللون الأحمر أو الأزرق للفوز بعملة مزيفة، مع تعليم الذكاء الاصطناعي أنماط اختيار المشاركين وتوجيههم نحو اختيار معين.. كان الذكاء الاصطناعي ناجحًا في نحو 70% من الوقت.

وفي التجربة الثانية، طُلب من المشاركين مشاهدة شاشة والضغط على زر عندما يظهر لهم رمز معين (مثل مثلث برتقالي)، وعدم الضغط عليه عندما يظهر لهم رمز آخر (مثل دائرة زرقاء).. هنا، شرع الباحثون في ترتيب تسلسل الرموز بحيث يرتكب المشاركون المزيد من الأخطاء، وحققوا زيادة بنسبة 25% تقريبًا.

وفي كل تجربة، تعلمت الآلة من ردود المشاركين وحددت نقاط الضعف في صنع القرار لدى الناس واستهدفتها. وكانت النتيجة النهائية هي أن الآلة تعلمت توجيه المشاركين نحو إجراءات وخيارات معينة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل محاولة انتحار جنات فتاة «التيك توك»

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

الصور

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتلاعب بالسلوك البشري

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا