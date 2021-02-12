رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: انتشار سلالة جنوب إفريقيا من كورونا بتيرول هو الأوسع أوروبيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:01 م
سباسيتان كورتس
سباسيتان كورتس
ا ش ا
طباعة
أكد المستشار النمساوي سباسيتان كورتس التزام حكومته ببذل أقصى جهد ممكن من أجل منع طفرات فيروس كورونا من الانتشار على الرغم من وجود حالة من الإجهاد في القطاع الطبي بعد عام من اندلاع الوباء، ولكن الدولة تتحمل مسئوليتها كاملة.

وأضاف المستشار النمساوي، في بيان اليوم الجمعة، أن انتشار الفيروس المتحور الجنوب أفريقي في ولاية تيرول هو أكبر انتشار معروف حاليًا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب مكافحته بقوة.

وأعرب كورتس عن قلقه من ارتفاع أرقام الإصابات بالفيروس مرة أخرى بعد فترة وجيزة من التقلص حيث حدثت زيادة نحو 10 في المائة خلال 24 ساعة.

ولفت المستشار النمساوي إلى اعلان ولاية تيرول تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات المرضي بفيروس جنوب أفريقيا المتحور وبلغت 219 حالة فى 24 ساعة منها 4 حالات نشطة للغاية.

وكانت ألمانيا قد حظرت السفر الى ولاية تيرول مع تشديد القيود الصحية على الولاية الحدودية مع ولاية بافاريا الألمانية مع منح استثناءات محدودة للعمالة التى تتنقل بانتظام بين الولايتين مع اجراء الفحوصات الطبية بانتظام.

موضوعات متعلقة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

4 خسائر للأهلي في مشاركته المونديالية رغم التتويج بالبرونزية

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعى أن يتلاعب بالسلوك البشرى

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا