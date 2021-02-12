رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 966 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:53 م
حياة كريمة
حياة كريمة
محمد مهدي
طباعة
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، بتنفيذ قافلتين طبيتين تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي الشيخ مفتاح والراشدة بمركز الداخلة.

أكد بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالدفع بقوافل طبية وعلاجية للقري المحرومة والنائية وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة.

وقد تم الكشف الطبي على 966 مواطنا بالقافلتين الطبيتين بواقع 444 بقرية الشيخ مفتاح، 522 بقرية الراشدة.

شملت القوافل التخصصات الاتية ( باطنة - جراحة - نسا وولادة - أطفال - أسنان - صدر - جلدية) هذا بالإضافة إلى الفحوصات المعملية والأشعة والكشف والفحوصات جميعها بالمجان.

موضوعات متعلقة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

تفاصيل محاولة انتحار جنات فتاة «التيك توك»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعى أن يتلاعب بالسلوك البشرى

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا