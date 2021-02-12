الكشف على 966 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، بتنفيذ قافلتين طبيتين تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي الشيخ مفتاح والراشدة بمركز الداخلة.أكد بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالدفع بقوافل طبية وعلاجية للقري المحرومة والنائية وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة.وقد تم الكشف الطبي على 966 مواطنا بالقافلتين الطبيتين بواقع 444 بقرية الشيخ مفتاح، 522 بقرية الراشدة.شملت القوافل التخصصات الاتية ( باطنة - جراحة - نسا وولادة - أطفال - أسنان - صدر - جلدية) هذا بالإضافة إلى الفحوصات المعملية والأشعة والكشف والفحوصات جميعها بالمجان.