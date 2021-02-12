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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسعى لتعزيز التعاون مع لوكسمبورج فى تكنولوجيا المعلومات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:10 م
دينيس شميهال
دينيس شميهال
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أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الجمعة، عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع لوكسمبورج في مجال التقنيات المبتكرة.
صرح شميهال بذلك خلال اجتماعه مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني "إن لوكسمبورج واحدة من الدول الرائدة في تطوير تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وفي هذا السياق تسعى أوكرانيا إلى إقامة تعاون ثنائي في هذا المجال".
وأشار شميهال إلى أن لوكسمبورج تستخدم مناهج مبتكرة لتطوير أنشطة الفضاء الوطنية، وعلى وجه الخصوص في نوفمبر الماضي بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية تم إنشاء مركز ابتكار أوروبي لموارد الفضاء.
وقال "أوكرانيا مستعدة لإقامة تعاون مستقر مع وكالة فضاء لوكسمبورج، ونحن مهتمون بالتعاون الثنائي في مجال استكشاف الفضاء واستخدام موارد الفضاء بما في ذلك في إطار مشروع أرتميس الدولي الذي انضم إليه بلدنا في نوفمبر من العام الماضي".
وأضاف أن أوكرانيا لديها تاريخ طويل من الأنشطة الفضائية وخبرة قيمة في تنفيذ مشاريع الفضاء الدولية، ومدرسة علمية وتقنية متطورة وفرص تكنولوجية لتطوير التعاون متبادل المنفعة.
ودعا شميهال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل إلى النظر في توقيع مذكرة تفاهم بين أوكرانيا ولوكسمبورج حول التعاون في الفضاء من أجل تبادل الخبرات والمعلومات.
كما شدد على أن أوكرانيا تقدر تقديرا عاليا موقف لوكسمبورج الحازم بشأن وحدة أراضي أوكرانيا وشكرها على دعم العقوبات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، دعا دنيس شميهال لوكسمبورج إلى الانضمام إلى المبادرة الدبلوماسية الأوكرانية "منصة القرم"، كما دعا وكالة لوكسمبورج للتعاون الإنمائي إلى الانضمام لمشروع استعادة البنية التحتية وكذلك البرامج الإنسانية لدونباس.

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