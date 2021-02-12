كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

نجح رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في كشف غموض اختفاء مستريح المنوفية، عقب اختطافه على أيدى 5 أشخاص لتضرر أحدهم من قيام المستريح باستيلائه على مليون و250 ألف جنيه بدعوى توظيفها.تبلغ لقسم شبين الكوم بأمن المنوفية من سائق بغياب شقيقه مالك شركة توريدات - مقيم دائرة القسم عقب خروجه من مسكنه.توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية أن وراء واقعة الغياب كلًا من حاصل على بكالوريوس، نجل عمه الأول حاصل علي ثانوية عامة شقيق الثاني - حاصل على معهد فني تجاري، نجل شقيق الأول حاصل على دبلوم، شقيق زوجة الأول حاصل علي دبلوم، حارس العقار محل إقامة الأول، وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ (مليون و250 ألف جنيه ) لاستثماره نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالي قام على إثر ذلك الأول باستدراج المتغيب للشقة سكنه واستعان بباقي المتهمين وقاموا بتوثيقه واحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه على التوقيع علي إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبالغ المالية وانصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فاختل توازنه وسقط أرضًا نتج عن ذلك وفاته - فقام الأول والسادس بوضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثاني والثالث وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثاني وعقب الانتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت على مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة.وباستهدافهم أمكن ضبط 4 منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة في الواقعة.