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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس إيطاليا يستقبل دراجي تمهيدًا لإعلان الحكومة الجديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:15 م
سيرجيو ماتاريلا
سيرجيو ماتاريلا
وكالات
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يستقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كويرينال الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المكلف ماريو دراجي الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان قصر كويرينال كلف دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق والخبير الاقتصادى الذي يبلغ من العمر 73 عاما فى 3 فبراير الجاري بتشكيل حكومة جديدة. ووافق دراجي في البداية، ولكنه أبدى بعض التحفظات.

وقالت بلومبرج إن لقاء دراجي وماتاريلا يأتي بعد جولتين من محادثات رئيس الحكومة المكلف مع زعماء سياسيين.

وأشارت بلومبرج إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة حصلت بالفعل على دعم واسع النطاق من جميع الأحزاب الرئيسية في البلاد باستثناء حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف.

وانهارت حكومة ائتلاف يسار الوسط السابقة بقيادة جوزيبي كونتي في منتصف شهر يناير الماضي واستقال كونتي بعد ذلك بوقت قصير.

ومن المتوقع أن تمنح الحكومة الجديدة الأولوية لقضايا التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والاقتصاد المتعثر والمضي قدما نحو التكامل الأوروبي.

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