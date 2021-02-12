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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباطؤ نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في تركيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التركي اليوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في تركيا خلال ديسمبر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بمعدل 9% سنويا بعد نموه بمعدل 11% خلال نوفمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 7ر8% فقط.

وزاد إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 5ر9% سنويا، في حين زاد إنتاج المناجم والمحاجر بنسبة 6% وإنتاج الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 6ر4% خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي التركي نموا شهريا بمعدل 3ر1% خلال ديسمبر الماضي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.

وفي تقرير منفصل ذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في تركيا زادت خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6ر0% سنويا بعد نموها بنسبة 3ر12% خلال نوفمبر الماضي.

وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 8ر8% خلال ديسمبر الماضي في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 3ر3% وتراجعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1ر1%.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة تراجعا شهريا بنسبة 2ر4% خلال ديسمبر الماضي بعد زيادتها بنسبة 2% خلال الشهر السابق.

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