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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار فائض ناقلات النفط العملاقة بالشرق الأوسط خلال الـ30 يومًا المقبلة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:19 م
النفط
النفط
وكالات
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تشير بيانات حركة ناقلات النفط العملاقة إلى استمرار فائض المعروض من الناقلات العملاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين يوما المقبلة، ليظل الفائض أعلى من معدله في مثل هذا الوقت من العام.

وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء، وشمل اثنين من شركات الوساطة للنقل البحري فإنه من المتوقع أن تزيد الناقلات المتاحة لنقل النفط في منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين يوما المقبلة بنسبة 30% عن الشحنات المتاحة للتحميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه النسبة مستمرة منذ الأسبوع الماضي. يذكر أن متوسط الفائض في مثل هذا الوقت من العام على مدى السنوات الخمس الماضي يبلغ 25%.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات "بورصة البلطيق" للخدمات البحرية أن الخسارة اليومية لناقلات النفط على الخط الرئيسي الشرق الأوسط-الصين بلغت اليوم 985 دولارا لتستمر الخسارة لليوم الثامن على التوالي.

وسيطر الهدوء على السوق الفورية لناقلات النفط في الشرق الأوسط اليوم الجمعة في ظل تراجع النشاط على خلفية بدء عطلة رأس السنة القمرية في الصين، والتي تستمر لنحو أسبوعين، بحسب شركة باريتو سيكيوريتيز للاستشارات.

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