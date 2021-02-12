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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خفر السواحل الليبي يمنع نصف مهاجري القوارب الوصول لأوروبا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال قائد المهمة البحرية الأوروبية "إيريني"، إن خفر السواحل الليبي أوقف 9541 مهاجرا في عرض البحر العام الماضي.

ووفقا لتقرير سري لقائد العمليات فابيو أجوستيني لدول الاتحاد الأوروبي، كان العدد الذي تم منعه حوالي النصف أو ما نسبته 47% من كل الأشخاص الذين كانوا في طريقهم من ليبيا إلى أوروبا عام 2020.

وجاء في التقرير أن خفر السواحل الليبي يستمر في إظهار أداء تشغيلي مهم في إنقاذ الأشخاص في منطقته الخاصة للبحث والإنقاذ.

ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، أعاد خفر السواحل الليبي حوالي 11 ألفا من مهاجري القوارب إلى ليبيا في عام 2020، حيث يواجهون الاستغلال وأعمال عنف.

وشدد أجوستيني على أن عملية "إيريني" لا تشترك في أي حالات إنقاذ، ومن ثم ليس هناك مؤشر على أن العملية كان لها "عامل جذب"، بما يعني أنها تشجع المهاجرين على شق طريقهم إلى أوروبا.

ووفقا للتقرير مطلع فبراير، كان هناك 82 مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين في ليبيا بنهاية العام الماضي، تأوي 7607 أشخاص، ولم يتم الإفراج سوى عن 389 شخصا من هذه المراكز العام الماضي.

ويوجه منتقدون انتقادات مرارا وتكرارا بشأن حدوث انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين في ليبيا.

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