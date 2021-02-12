الباز: السيسي غير هوية يوم الجمعة من مظاهرات وتخريب إلى بناء وعمل

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّل يوم الجمعة من يوم انتشرت فيه المظاهرات إلى يوم متابعة وعمل.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن يوم الجمعة كان مرتبطا بمظاهرات وأعمال عنف وشغب وحرق طول الوقت، وتحول من يوم إجازة الى يوم مفزع للمصريين بعد 25 يناير، موضحًا أن متابعة الرئيس السيسي كل يوم جمعة للمشروعات كانت مقصودة وليست صدفة.



