برلماني: حرب الشائعات موجهة بقوة ضد الوطن

أكد النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، أن الحاقدين على الوطن لا يتخيلون إنجاز كل هذه المشاريع العملاقة في مصر خلال وقت قصير، قائلا: "يحيطونها بالشائعات الخبيثة في محاولة التقليل منها".وقال منصور خلال تصريحات له اليوم الجمعة، إن الشائعة الخبيثة التي ترددت خلال الساعات الماضية، وتزعم استقطاع جزء من ودائع المصريين في البنوك، لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، غير صحيح، ونفته الحكومة تماما وتم تعميمه.ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ودائع المصريين في البنوك، في أمان تام وتزداد بمرور الوقت، في جو الاستقرار والأمن الذي تعيشه البلاد، موضحا أن المقصود بهذه الشائعة، هو محاولة التقليل من العاصمة الإدارية والتي تعتبر نقلة كبيرة جدا، والآن أصبحت الأحياء الحكومية والسكنية والفندقية في المدينة، ومباني مجلسى الوزراء والنواب ومباني الوزارات المختلفة والأوبرا وغيرها من المنشآت الهائلة، خيال وسحر لم يكن أحد يصدق، أن تتم على أرض مصر لولا وقفة وإصرار ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار إلى أن مثل هذه الإشاعات هدفها التقليل من هذه المشاريع ظلما، بالرغم من أنها غير مسبوقة وأوجدت مئات الآلاف من فرص العمل.