إصابات كورونا في العالم تتجاوز 107.8 مليون والوفيات 2.37 مليون

وكشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء عن أن إجمالي الإصابات وصل إلى 107 ملايين و875 ألفا و339 حالة.



وحسب البيانات، أودى المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف رسميا باسم "كوفيد- 19"، بحياة مليونين و370 ألف شخص.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز 8ر107 مليون حتى اليوم الجمعة.