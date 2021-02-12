لبنان يسجل 2934 إصابة بكورونا

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3915 حالة، في حين يرقد 935 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 305 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.





وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 19195 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.





على صعيد متصل، وقّع البنك الدولي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) اليوم اتفاقية للقيام بمتابعة ورصد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.





وأشار البنك الدولي- في بيان صادر مساء اليوم عن مكتبه في بيروت- إلى أن الاتفاقية ستغطي توزيع اللقاحات التي سيتم شراؤها بتمويل من البنك الدولي من خلال إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار أمريكي، في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه حاليا لمساعدة الحكومة في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 334 ألفا و86 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.