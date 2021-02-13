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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 13-2-2021

السبت 13/فبراير/2021 - 03:04 ص
مواد البناء
مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 13-2-2021، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2021، حيث هبطت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق.

و يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم السبت 13-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح

سجل أسمنت المسلح 810 جنيهات في الطن.

أسمنت السويدي

بينما سجل أسمنت السويدي 820 حنيهًا في الطن.

أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 820 جنيها في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 800 جنيه في الطن.

أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 820 جنيهًا في الطن.

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 810 جنيهات للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 810 جنيهات في الطن.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 820 جنيهًا.

سعر الحديد اليوم

وتبدأ أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

سعر الحديد اليوم السبت

حديد عز
سجل حديد عز سعر 13654 جنيه للطن.

حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

حديد المصريين
بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيها للطن.

حديد بشاي
وسجل سعر حديد بشاي 13450 جنيه للطن.

حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.

حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.

حديد العشري
وسجل العشري 13300 جنيه للطن.

حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.

حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.

حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.

حديد المراكبي
المراكبي 13400 جنيه.

حديد عطية

عطية 13500 جنيه للطن.

حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.

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