استجابة لـ«الدستور».. خطوات قانونية ضد أب تخلى عن ابنته الرضيعة (فيديو)

أعلن الدكتور أحمد مهران، المحامي، تطوعه للدفاع عن حق الطفلة «مكة» التي تخلى والدها عنها مُنكرًا نسبها، بعد زواجه من والدتها دون وثيقة زواج رسمية لعدم بلوغ الأم السن القانونية.ياسمين غريب، والدة الطفلة مكة، وجهت استغاثة عبر فيديو بث مباشر على صفحة الدستور بـ«فيسبوك» قالت خلالها إنها تزوجت من والد الطفلة وهي في سن السادسة عشرة من عمرها، واكتفى المأذون بالإشهار لحين إتمام السن القانونية، غير أنها بعد شهر من الزواج بدأت تواجه اعتداءات من زوجها، إضافة إلى حبسها داخل مسكنهم، وإغلاق الباب عليها أثناء غيابه للعمل، حتى حملت في طفلتها، وذهبت لمنزل أسرتها نتيجة الاعتداءات المتكررة، فرفض عودتها بعدها.وقالت الفتاة إنه بعد وضعها لصغيرتها، رفض الأب أن ينسبها إليه، قائلًا: «روحي شوفي جبتيها منين»، فيما وصفته باتهامها في شرفها.وطالبت والدة الطفلة، تطوع أحد المحامين لتبني قضيتها، لضيق حالهم، وهو ما استجاب له المحامي «مهران» مؤكدًا لـ«الدستور» أنه سوف يتحرك في أكثر من اتجاه لإثبات الطفلة باسم أبيها، إضافة إلى حصولها على حقوقها، واتهامه بـ«سبق وقذف» والدتها.