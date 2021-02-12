رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استجابة لـ«الدستور».. خطوات قانونية ضد أب تخلى عن ابنته الرضيعة (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:18 م
جريدة الدستور
حسن الهتهوتي
طباعة
أعلن الدكتور أحمد مهران، المحامي، تطوعه للدفاع عن حق الطفلة «مكة» التي تخلى والدها عنها مُنكرًا نسبها، بعد زواجه من والدتها دون وثيقة زواج رسمية لعدم بلوغ الأم السن القانونية.

ياسمين غريب، والدة الطفلة مكة، وجهت استغاثة عبر فيديو بث مباشر على صفحة الدستور بـ«فيسبوك» قالت خلالها إنها تزوجت من والد الطفلة وهي في سن السادسة عشرة من عمرها، واكتفى المأذون بالإشهار لحين إتمام السن القانونية، غير أنها بعد شهر من الزواج بدأت تواجه اعتداءات من زوجها، إضافة إلى حبسها داخل مسكنهم، وإغلاق الباب عليها أثناء غيابه للعمل، حتى حملت في طفلتها، وذهبت لمنزل أسرتها نتيجة الاعتداءات المتكررة، فرفض عودتها بعدها.

وقالت الفتاة إنه بعد وضعها لصغيرتها، رفض الأب أن ينسبها إليه، قائلًا: «روحي شوفي جبتيها منين»، فيما وصفته باتهامها في شرفها.

وطالبت والدة الطفلة، تطوع أحد المحامين لتبني قضيتها، لضيق حالهم، وهو ما استجاب له المحامي «مهران» مؤكدًا لـ«الدستور» أنه سوف يتحرك في أكثر من اتجاه لإثبات الطفلة باسم أبيها، إضافة إلى حصولها على حقوقها، واتهامه بـ«سبق وقذف» والدتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

شاهد.. لحظة نزول الزيت من صورة العذراء بإحدى كنائس بورسعيد

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية في الدرب الأحمر

الصور

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

دراسة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتلاعب بالسلوك البشري

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا