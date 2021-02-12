وزير خارجية اليونان يجتمع مع نظيره القبرصى فى أثينا

التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الجمعة، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في العاصمة اليونانية أثينا.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - في منشور لها على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - أن المحادثات بين الجانبين ركزت على التعاون الثنائي بين اليونان وقبرص وكذلك التعاون على المستوى الإقليمي، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق بين أثينا ونيقوسيا في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة شرق البحر المتوسط، وكذلك تطور الأوضاع فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.

جاء لقاء ديندياس وخريستودوليدس بعد يوم واحد من منتدى الصداقة الذي استضافته اليونان وشاركت فيه بعض الدول العربية ودول الخليج ودول حوض البحر المتوسط، وكان المنتدى من بين الجهود التي تبذلها اليونان لتوسيع شبكة حلفائها من هذه الدول المشاركة.