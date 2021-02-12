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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صحة المغرب»: نستهدف تحقيق مناعة جماعية ضد كورونا خلال 5 أشهر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:14 م
وزير الصحة المغربي
وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب
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أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، أن المغرب يسعى إلى استكمال عملية التلقيح الجارية حاليا في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر المقبلة في إطار تحقيق مناعة جماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال الوزير المغربي -في تصريح صحفي- إنه حال استمرار الوتيرة التي تجري بها عملية التلقيح إلى الآن ووفقا للبرنامج المعد، فإن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه يتمثل في ألا تتجاوز مدة توزيع اللقاح ما بين 3 إلى 5 أشهر لإتمام تطعيم تلقيح ما يقرب من 30 مليون مواطن مغربي، أي 80% من السكان وتحقيق مناعة جماعية، والحد بالتالي من الآثار السلبية للفيروس والعودة إلى الحياة العادية والطبيعية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المواطنين المستفيدين من التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد بلغ مليونا و112 ألفا و103 أشخاص حتى اليوم، وأن عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 265 ألفا و785 شخصا.

يشار إلى أن المغرب تسلم 6.5 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا منها 6 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينيكا أكسفورد) من الهند، و500 ألف جرعة من لقاح (سينوفارم) من الصين.

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