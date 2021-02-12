رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة تنفى فعالية عنصر الزنك وفيتامين «ج» فى الوقاية من كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:10 م
عنصر الزنك وفيتامين
عنصر الزنك وفيتامين «ج
ا ش ا
طباعة
قد تساعد المكملات الغذائية لعنصر الزنك وفيتامين "ج" فى تعزيز دفاعات الجهاز المناعى، لكنها تقدم القليل من الفوائد فى هذا الصدد، إن وجدت كخطوة وقائية لفيروس "كورونا" المستجد، وفقا للدراسة التى نشرت اليوم الجمعة، فى عدد فبراير من مجلة "جاما " الطبية.

وقال باحثون إنه تم إنهاء الدراسة بعد 10 أيام من بدئها، سواء باختبار دور وتأثير عنصر الزنك بمفرده، أو فيتامين "ج"، أو كليهما لأنهما لم يؤديا إلى تحسن في المرضى غير المقيمين في المستشفى المصابين بفيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد -19).

وقالت الدكتورة "ميليندا ديساى"، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية فى مستشفى كليفلاند كلينيك في أوهايو:" إن الجرعات العالية من عنصر الزنك أو فيتامين "ج"، أو كليهما، لا تقلل من مدة المرض في العيادات الخارجية المتأثرة بفيروس "كورونا" المستجد، مقارنة بمستوى الرعاية.

وأضافت "ديساى": " نظرًا لأن التجربة لم تصل إلى "نقطة النهاية الأولية"، والتي كانت دليلًا على الآثار المفيدة لعنصر الزنك أو فيتامين "ج"، فقد تم إنهاؤها مبكرًا".

وكانت العديد من الدراسات السابقة قد توصلت إلى فوائد مكملات تعمل على تعزيز دفاعات الجهاز المناعى فى علاج فيروس "كورونا" المستجد، إما بمفردها أو بالإشتراك مع العلاج الدوائي.. ومن المعروف أن أحد المكملات الغذائية كعنصر الزنك وفيتامين "د" من الأمور الهامة والحيوية لصحة المناعة.. قد اقترحت الدراسات السابقة أن المستويات المنخفضة منهما قد تزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا".

وفي هذه الدراسة، عالج باحثو كليفلاند كلينيك 214 مريضًا مصابين بعدوى فيروس "كورونا" المستجد المؤكدة، إما بـ 50 ملليجرامًا يوميًا من الزنك، أو 8000 ملليجرام في اليوم الواحد من فيتامين "ج"، أو كليهما لمدة 10 أيام.

وأظهرت البيانات أن المرضى، الذين تلقوا رعاية عادية بدون المكملات، حققوا انخفاضًا بنسبة 50٪ في أعراض الفيروس بعد نحو 7 أيام، في حين أن أولئك الذين تناولوا فيتامين "ج" أو مكملات غنية بعنصر الزنك أو كليهما شهدوا أيضًا انخفاضًا أيضا بنسبة 50٪ في الأعراض بعد حوالي ستة أيام فقط، لذلك شدد الباحثون على أن الأختلاف لم يكن كبيرًا بما يكفي لمواصلة استخدام أي منهما لعلاج فيروس "كورونا" المستجد.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الصور

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا