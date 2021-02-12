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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول رحلة دولية إضافية قادمة من السعودية إلى مطار القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:03 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة دولية إضافية تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة والتابعة لوزارة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مطار جدة لنقل عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة الى أرض الوطن.

كانت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا من مسئولي شركة طيران تابعة لوزارة الطيران، تفيد بتسيير رحلة دولية إضافية قادمة من مطار جدة الدولي، رغم عدم إدراج تلك الرحلة بجدول تشغيل رحلات المطار على مدار اليوم الجمعة.

من جانبها، قامت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف، فضلا عن تذليل كافة العقبات التي ربما تواجه العائدين بصالة الوصول الدولي.

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