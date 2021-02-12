قبرص تسجل 113 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الجمعة، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 219 شخصا، بنسبة 68% من الرجال (148) و32% من النساء 71 سيدة.. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية.

وأوضحت الصحة القبرصية أن 86 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم 29 شخصا في حالة حرجة.