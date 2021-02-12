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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشال جثة طفل غرق فى مياه النيل بالجيزة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:50 م
جثة طفل غرق فى مياه
جثة طفل غرق فى مياه النيل بالجيزة
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انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثة طفل غرق فى نهر النيل بجوار معدية الحوامدية جنوب الجيزة، وأفادت المعاينة بأنه سقط فى المياه بعد اختلال توازنه وسقوطه فى المياه أثناء اللهو مع مجموعة من الأطفال، وتعرض للغرق أمام المواطنين الذين عجزوا عن إنقاذه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بغرق طفل عقب سقوطه فى نهر النيل بالحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، والإنقاذ، برئاسة العميد ماجد سعفان مدير الإطفاء بالجيزة، وتبين غرق طفل بعد اختلال توازنه وتعرضه للغرق وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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