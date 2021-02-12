الباز: لجنة كورونا راجعت خطة الامتحانات.. ووزير التعليم لن يتحدث في أي وسيلة إعلامية

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أنه لا يوجد اتجاه لدى وزارة التعليم لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب، لأن التجربة أثبتت فشلها والأهالي اشتروها لأبنائهم.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي لن يتحدث في أي وسيلة إعلامية حتى لا يكون هناك جدلا أو تأويل لتصريحاته، منوها إلى أن خطة إجراء الامتحانات تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة كورونا بمجلس الوزراء، وتم بحث الأمر على أعلى مستوى.



