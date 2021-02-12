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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إجراءات ضد عناصر من الحزب المحلول بولايات شهدت أحداث تخريب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:00 م
حماد عبدالرحمن،
حماد عبدالرحمن،
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أصدر والي غرب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، حماد عبدالرحمن، قرارا ولائيا باتخاذ الإجراءات الجنائية بواسطة النيابة العامة ضد كل المحرضين والمشاركين من عناصر حزب "المؤتمر الوطني" المحلول، على إثارة الشغب والتخريب بالولاية.

وطالب القرار النيابة العامة والمديرين التنفيذيين بالمحليات والأجهزة الأمنية ذات الصلة، بتنفيذه.

بدوره، أصدر والي ولاية شمال كردفان (جنوب) خالد مصطفى آدم، توجيها للمديرين التنفيذيين بالمحليات ولجان الأمن وإزالة التمكين بالمحليات والجهات ذات الاختصاص بالولاية، بإتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة كافة عناصر ورموز حزر "المؤتمر الوطني" المحلول وكوادره وواجهات النظام البائد النشطة.

وأشار والي شمال كردفان إلى أن حملة توقيف واسعة بدأت منذ يومين لرموز وقيادات النظام البائد التي تم رصدها ومتابعتها في الأيام الأخيرة، لافتا إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات ضد كل من تثبت إدانته أو ضلوعه في أحداث الشغب والتخريب، التي شهدتها الولاية، بتقديمهم لمحاكمات فورية.

وأوضح أن هناك لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة، مناشدا المواطنين الابلاغ عن أي معلومات تساعد اللجنة في معرفة المتورطين في نهب وسرقة المتلكات العامة والخاصة.

كما أعلن والي شمال دارفور (غرب السودان) محمد حسن عربي أن الأيام القادمة ستشهد صدور عدد من القرارات تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة في حزب "المؤتمر الوطني" المحلول في الولاية ومحلياتها للحد من مخططات وأعمال التخريب.

وقال عربي، في تصريحات، إن حكومة الولاية تمتلك معلومات كافية عن خطط وأنشطة أعضاء الحزب المحلول، التي تسعى للقيام بأعمال تخريبية تتضمن حرق ونهب المرافق العامة والأسواق وإرهاب للمواطنين العزل.

في غضون ذلك، يزور وفد من مجلس الوزراء السوداني، غدا ولاية شمال كردفان، حيث يضم عددا من الوزراء والمسئولين العسكريين والأمنيين، للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية، وتفقد الأماكن التي تضررت جراء أحداث التخريب الأخيرة.

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