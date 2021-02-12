خارجية إيطاليا: السودان يمثل شريكًا أساسيًا ومهمًا للغاية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اعتزام بلاده مواصلة التعاون مع السودان من خلال أشكال واضحة من التعاون، كجزء من الشراكة الثنائية القوية وروابط الصداقة التاريخية بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، تلقت رسالة تهنئة من نظيرها الإيطالي، أعرب فيها عن صادق تمنياته لها بالتوفيق في منصبها الجديد.وقال وزير الخارجية الإيطالي، في رسالته، إن السودان يمثل شريكًا أساسيًا ومهمًا للغاية.