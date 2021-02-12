10 وفيات و496 إصابة جديدة بكورونا‎ في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 496 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 477 ألفا و656 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان- أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و450 حالة، كما تم التأكد من تسجيل 631 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 457 ألفا و956 حالة.