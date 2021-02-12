إيطاليا تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، 13 ألفا و908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، عن وزارة الصحة "إنه منذ يوم أمس، تم تسجيل 316 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 93 ألفا و45 شخصًا"، منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء (كوفيد 19).وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، تم إجراء 305 آلاف و619 تحليلا للكشف عن العدوى، فيما بلغ عدد المرضى في أقسام العناية المركزة 2095 مريضا.