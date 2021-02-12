المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها إزاء ما تردد عن طرح لقاحات بالسوق الموازية

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنها تتابع بقلق ما تردد عن طرح لقاحات لفيروس كورونا المستجد في السوق الموازية أو في السوق السوداء.وقال المتحدث باسم المفوضية إريك مامير، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية: "نراقب عن كثب الظاهرة وتم تنشيط المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) في مجال اللقاحات، التي من المحتمل أن تكون مزيفة".وأضاف مامير: "يجب على الجميع توخي الحذر الشديد، لأن اللقاح أكثر حساسية من الدواء، فالتطعيم يكمن في حقن مادة فعالة في شخص سليم وليس مريضا، وبالتالي يتعين التأكد بنسبة 100% من أن القنوات التي يتم من خلالها شراء اللقاحات هي شرعية وشفافة".وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش قد تحدث عن تلقي عرض جرعات لقاح أسترازينيكا من قبل وسطاء في دولة خليجية.