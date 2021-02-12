جهود مكثفة لضبط المتهمين بطعن عامل لسرقة هاتفه فى 6 أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بطعن عامل طعنة نافذة بالصدر لسرقة هاتفه في 6 أكتوبر.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم ثاني أكتوبر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوصول أحمد.ع، 23 عاما، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.وبعمل التحريات تبين أن عاطلين اعترضوا طريق المجني عليه الساعة 4 فجرا أثناء عودته من العمل، وتهديده بالأسلحة البيضاء لسرقة هاتفه وعندما حاول مقاومتهم طعنوه وتركوه غارقا في دمائه، ولاذو بالفرار هاربين.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين.