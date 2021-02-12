ماليزيا تسجل 3318 إصابة بكورونا و17 وفاة

وقال المدير العام للصحة في ماليزيا هشام نور عبدالله- في بيان اليوم- إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 258 ألفا و306 إصابات، مشيرا إلى وجود 51 ألفا و579 حالة إصابة نشطة حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية.





وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل أيضا 17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 953 حالة.

سجلت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الجمعة، 3 آلاف و318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.