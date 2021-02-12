«مصر العامة» تستضيف ندوة حول الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي

تحتفل سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعقد ندوة ثقافية عن الشاعر والمفكر الأذربيجاني "نظامي الكنجوي" بمناسبة مرور 880 عاما على ميلاده، في الساعة الـ12 ضهر الأحد بمكتبة مصر العامة.وتشارك الناقدة والأكاديمية "رشا غانم" أستاذ النقد الأدبي بالجامعة الأمريكية بورقة نقدية حول الشاعر الأذربيجاني "نظامي الكنجوي".