تفاصيل جلسة مزاد 23 فبراير للبضائع والسيارات المخزنة بجمارك السويس

تعقد في الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع الواردة من الخارج والمخزنة بساحات جمارك السويس والأدبية والسخنة وبدر الجاف.والسيارات والبضائع التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك طبقا للآتى:- جمرك العين السخنة عدد 45 لوط بضائع عامة ومتنوعة منها لعب أطفال أقمشة بوليستر خيوط قطع غيار سيارات أدوات كهربائية وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.- مخزن سرحان (العين السخنة) عدد 22 لوط بضائع متنوعة.- مخزن جمرك السويس لوط 1 أدوات ماكياج.- جمرك الأدبية عدد 6 لوط بضائع قطع غيار سيارات إكسسوار كمبيوتر لوازم موبايل (أدوات كهربائية) وعدد 2 لوط سيارات بعدد 2 سيارة نقل.- ميناء بدر الجاف عدد 4 لوط بضائع متنوعة.- مخزن السيارات بجمارك السويس عدد 14 لوطا عنهم 17 سيارة.- مخزن المستودعات بجمارك السويس عدد 47 لوطا عنهم 54 سيارة.- مخزن (ث) بجمارك السويس عدد 14 لوطا عنهم 16 سيارة.وإجمالي السيارات تشمل 87 سيارة وموتوسيكل ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وتشمل: (مرسيدس - كاديلاك - ميتسوبيشي- فورد - هونداى - داتسون - رونج روفر - كيا - تويوتا - فيات - كرايسلر - رأس جرار - جي ام سي- شيفرولية - ورأس جرار وغيرها).وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.ويمكن معاينة البضائع والسيارات بجميع المخازن والساحات خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.كما يتم خصم التأمين من السعر في حالة رسو اللوط على المشترك.وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.وفى حالة عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائي مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة البضائع والسيارات.كما يتم ترخيص السيارات لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.