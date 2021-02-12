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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: بدء إجراءات الحجر الصحي الجديدة للمسافرين 22 فبراير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:47 م
ترودو
ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، أن إجراءات الحجر الصحي والفحوصات الصارمة الجديدة للمسافرين الذين يصلون إلى كندا تبدأ يوم 22 فبراير الجاري.

وقال ترودو، زعيم الحزب الليبرالي الحاكم، في مؤتمر صحفي، إن الإجراءات الجديدة ضرورية لحماية الكنديين والمساعدة في وقف انتشار الوباء، خاصة المتغيرات الجديدة، لافتا إلى أن جميع المسافرين عبر الحدود الجوية والبرية الذين يصلون إلى كندا سيتعين عليهم دفع تكاليف الحجر الصحي الفندقي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 فبراير.

كانت الحكومة قد أعلنت سابقا أنه سيتعين على المسافرين القادمين دفع تكلفة الإقامة في الفندق لمدة 72 ساعة واختبار "كوفيد- 19".

وأشار ترودو إلى أنه ستكون هناك استثناءات لبعض العمال الأساسيين، لكنه يقول إنه لا ينبغي لأحد أن يسافر لأي سبب غير ضروري في الوقت الحالي.

ويخضع أولئك الذين يصلون إلى كندا بالفعل للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما، ويجب على العديد منهم تقديم دليل على إجراء اختبار "كوفيد- 19" سلبي، تم إجراؤه في غضون ثلاثة أيام من وصولهم.

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