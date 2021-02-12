«الخارجية الفلسطينية»: حالة وفاة و3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف جاليتنا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 12 ألفا و676، وعدد الوفيات إلى 370 حالة.وأوضحت الخارجية الفلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 118، والإصابات 9 آلاف و662 حالة.