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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تنتظر نتائج 280 حالة كورونا للتأكد من عدم وجود الفيروس المتحور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:50 م
حالة كورونا
حالة كورونا
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قال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو إن بلاده أرسلت 280 عينة إيجابية لفيروس كورونا إلى المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ لفحص ما إذا كانت تشمل فيروس كورونا المتغير، مشيرًا إلى أن وجود الفيروس المتغير في البلاد هو "أمر في غاية القلق".

وأضاف ايوانو- خلال مؤتمر صحفي، اليوم- أنه لم يتم الكشف عن الفيروس المتغير في جنوب إفريقيا حتى الآن في قبرص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت العينات قد تم إرسالها إلى المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للكشف عما إذا كان الفيروس المتغير موجودا في قبرص، قال وزير الصحة "تم إرسال 280 عينة إلى المركز ونتوقع النتائج بحلول نهاية الأسبوع، وهو ما يجعلنا قلقين جدًا".

وتحدث ايوانو أيضًا عن السياسة التي تتبعها قبرص لإجراء الفحوصات، مضيفًا أنه وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض، فإن قبرص تحتل المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي بفارق كبير في عدد إجراء الفحوصات المتعلقة بالفيروس تليها الدنمارك.

وقال ايوانو كذلك إن البيانات الوبائية تظهر أن قبرص تعمل بشكل جيد لإبقاء معدل الحالات الإيجابية أقل من 0.5%، لكنه أشار إلى أن منطقة ليماسول أظهرت منذ شهر ديسمبر وجودًا متزايدًا للفيروس مقارنة بالمناطق الأخرى.

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