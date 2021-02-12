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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء جراحة ناجحة لطفلة تعاني من قطع كامل فى اليد اليمنى بالأقصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:07 م
فريق طبي بمستشفى
فريق طبي بمستشفى
هدى الأمير
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نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور عبد الرحيم شمس أخصائي جراحة التجميل، في إجراء عملية جراحية لطفلة 3 سنوات بها قطع كامل فى بالرسغ الأيمن مع قطع العصب الزندى والأوتار الضامة للرسغ والأصابع، وعلى الفور تم عمل إصلاح الأوتار والأعصاب ميكروسكوبيا، وتم إجراء العملية بنجاح.

وأوضح الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، أن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبي المسئول عن العملية، وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور إبراهيم شنقير المدير الطبي بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل؛ لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزة لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية.

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