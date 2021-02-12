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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هشام المشيشي يتحدى الرئيس التونسي: «لن أستقيل»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:05 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
منار احمد
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قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إنه لن يستقيل من منصبه، في تحد واضح لرئيس الدولة قيس سعيد الذي يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء الذين اقترحهم في التعديل الوزاري بسبب شبهات الفساد التي تلاحقهم، وتصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

وأضاف المشيشي الذي اختار مواجهة قيس سعيد، عقب لقائه الحزام السياسي الداعم له والذي تتزعمه حركة النهضة: "لن أستقيل. أنا جندي في خدمة البلاد".

وأكد المشيشي أن رفض رئيس الدولة قيس سعيد استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل عمل مؤسسات البلاد ومصالح الدولة، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لإطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم قيس سعيد ويتهمهم بالفساد.

وتابع: "يمكننا العمل بـ16 وزيرا حتى لا تتوقف مؤسسات الدولة".

ومن جهة أخرى، طالبت حركة الشعب التونسية، المشيشي "بسحب الوزراء محل الشبهة أو الاستقالة"، مؤكدة أن "استمرار المشيشي على رأس الحكومة هو استمرار للعبث".

ومنذ أكثر من أسبوعين، يقف التعديل الوزاري الموسع الذي أجراه المشيشي وصادق عليه البرلمان على باب قصر قرطاج بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل مباشرة مهامهم، حيث يعترض على الإجراءات التي رافقت التعديل، ويقول إنها لم تحترم الدستور، كما يتحفظ على بعض الوزراء المقترحين الذين لم يسمهم، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحقهم.

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