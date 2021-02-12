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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء يتوقعون نمو الاقتصاد الكندي بمعدل 4.7% خلال العام الحالي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:43 م
الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
وكالات
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رفع المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الكندي خلال العام الحالي، رغم أنهم يتوقعون تأخر التعافي الاقتصادي في كندا عن التعافي في الولايات المتحدة المجاورة.

وحسب المسح الشهري لوكالة بلومبرج للأنباء، يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد الكندي خلال العام الحالي بمعدل 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت توقعاتهم السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 4.4% فقط.

كما يتوقع المحللون نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 4.1% دون تغيير كبير عن مسح الشهر الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع التوقعات يعود إلى أن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر تفاؤلا خلال الأسابيع الأخيرة. في الوقت نفسه فإن بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في العالم أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع وهو ما يساعد الاقتصاد الكندي، كما أن التأثيرات الإيجابية المحتملة لحزمة التحفيز المالي الأمريكية أدت إلى زيادة التفاؤل بآفاق الاقتصاد الكندي.

في الوقت نفسه رفع المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من الزيادة في توقعات نمو الاقتصاد الكندي لتصل إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات في الشهر السابق تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 4.1% فقط. وإذا تحققت هذه التوقعات فإن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التفوق على الاقتصاد الكندي للعام الرابع على التوالي.

يذكر أن التقديرات تشير إلى انكماش الاقتصاد الكندي خلال العام الماضي بنسبة 5.4%، في حين تشير إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3.5% فقط.

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