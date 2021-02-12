«الصحة العالمية»: أعداد إصابات كورونا في تراجع

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، اليوم الجمعة، بأن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن يتعين على دول العالم عدم تخفيف إجراءات التصدي للجائحة.وقال جبريسيوس، في مؤتمر صحفي في جنيف: "الآن ليس الوقت لكي تخفف أي دولة الاجراءات.. لا بد أن نتشجع جميعا، ولكن التراخي في نفس خطورة الفيروس نفسه".وأرجع مدير منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابة إلى إجراءات الصحة العامة المشددة.وسجلت منظمة الصحة العالمية 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 الأسبوع الماضي، بعد أن كانت الأعداد قد وصلت إلى ذروتها بواقع خمسة ملايين حالة تقريبا خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.