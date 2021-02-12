المكسيك: إصابات كورونا تصل لـ1.97 مليون والوفيات 171 ألفًا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 1.97 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت مكسيكو سيتى، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 171 ألفا و234 وفاة.وتعافى من المرض 1.53 مليون من المصابين حتى الآن.وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.