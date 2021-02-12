«الخارجية الأمريكية» ترفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب، وإبقاء العقوبات على قادتهم، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين وعبدالله الحكيم.وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه سيتم شطب الحوثيين رسميًا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية، الثلاثاء المقبل، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية.وأضاف، في بيانه: "يهدف هذا الإلغاء إلى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة لعملية (إيصال) المساعدات لمن يعانون أساسًا مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أمريكا ستراقب عن كثب أنشطة الحوثيين وتبحث عن أهداف إضافية للعقوبات، لاسيما على المسئولين عن هجمات صاروخية على السعودية.ومضى وزير الخارجية في تنفيذ الخطوة رغم إدانة الولايات المتحدة هجومًا بطائرة مسيّرة طال مطار أبها في السعودية.وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة لأنصار الله (الاسم الرسمي لحركة الحوثيين) وعدوانها".وأشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.