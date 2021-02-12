سهم تويتر يواصل ارتفاعه لليوم العاشر

ارتفع سعر سهم شركة "تويتر إنك" الأمريكية التي تدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، بنسبة 4.4% ليواصل ارتفاعه لليوم العاشر على التوالي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السهم يجري تداوله حاليا عند أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2013 ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.وارتفع سعر سهم موقع التدوينات الصغيرة خلال الأيام العشرة الأخيرة بنحو 40%، في أعقاب إعلان الشركة تحقيق إيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي تفوق التوقعات.وكانت شركة "موفيت ناثان صن" قد رفعت في وقت سابق من الأسبوع الحالي تصنيفها لسهم تويتر بفضل نمو إيرادات الشركة.كانت شركة "تويتر إنك" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 222.12 مليون دولار بما يمثل 0.27 دولار للسهم، مقابل 118.77 مليون دولار، بما يمثل 0.15 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 313.03 مليون دولار بما يعادل 0.38 دولار للسهم الواحد، في حين كان الخبراء الذين استطلعت وكالة رويترز تومسون آراءهم يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تعادل 0.31 دولار للسهم خلال الربع الأخير، وعادة ما تستنى تقديرات الخبراء البنود الخاصة.وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27.7% سنويا إلى 1.29 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في العام السابق.