سفر ووصول 22 ألف راكب عبر مطار القاهرة.. غدًا

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، انطلاق ووصول 224 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 22 ألف راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، 11817 راكبا بمختلف الجنسيات عبر 113 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 10.343 راكب على متن 111 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.