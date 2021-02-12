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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك المركزي الروسي يدرس العودة لسياسة نقدية محايدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:53 م
البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
وكالات
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قال البنك المركزي الروسي، في بيان الجمعة، إنه "إذا تطور الوضع بما يتماشى والتوقعات الأساسية، سيحدد بنك روسيا المركزي الجدول الزمني، ووتيرة العودة إلى سياسة نقدية حيادية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أن التضخم ينمو متجاوزا توقعات بنك روسيا.. ولا تزال توقعات التضخم للأسر والأعمال مرتفعة.

وزاد بنك روسيا المركزي توقعاته للتضخم لعام 2021 إلى ما بين 7ر3 و2ر4 بالمئة.

وبالتحرك قدما، في ضوء موقف السياسة النقدية الحالية، سيظل معدل التضخم السنوي قرب 4 بالمئة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند 25ر4 بالمئة اليوم الجمعة، وهو ما كان يتوقعه جميع خبراء الاقتصاد التسع والثلاثين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج.

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