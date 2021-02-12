انتحار عامل شنقًا بالغربية

انتحر عامل بمصنع طوب شنقًا في شجرة بإحدى الأراضي الزراعية بقرية شبرا اليمن التابعة لدائرة مركز زفتى.وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز زفتى، بورود بلاغات من أهالي قرية شبرا اليمن بعثورهم على جثة شاب يدعى "جمال. م. ال" يبلغ من العمر ٣٢ سنة، عامل بمصنع طوب مشنوقا بحبل مغلق في شجرة بإحدى الأراضي الزراعية.وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز زفتى إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثة أن الحادث انتحار، وتم نقلها الى مشرحة المستشفى الجامعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة.