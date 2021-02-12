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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيد رجب: أستعد لتصوير «موسى» وأوشكت على الانتهاء من «تقاطع طرق»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:53 م
سيد رجب
سيد رجب
حسن أمين
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يستعد الفنان سيد رجب لتصوير أول مشاهده في المسلسل الدرامي "موسى"، الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان.

وقال سيد رجب إنه من المقرر أن يبدأ تصوير دوره في مسلسل "موسى" خلال الأيام القليلة المقبلة بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، استعدادا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وأضاف أنه سيستأنف أيضا تصوير مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكي، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه أوشك على الانتهاء منه وتتبقى له مشاهد قليلة للانتهاء من العمل بشكل كامل.

يشار إلى أن سيد رجب يجسد دور تاجر مخدرات خلال أحداث "تقاطع طرق"، وتكون هناك عدواة بينه وبين الفنان محمد ممدوح "تايسون".

مسلسل "تقاطع طرق" يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

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