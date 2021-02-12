بهاء توفيق نقيبًا لأطباء الغربية

أسفرت الانتخابات على منصب نقيب أطباء الغربية، عن فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب النقيب بإجمالي 264 صوتا.وتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية فى تلك الانتخابات 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد حرحش، والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعده فرغلى، والدكتور عبدالقادر الكيلانى.جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم على موقع نقيب أطباء الغربية، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر عام 2020 الماضى، وتقدم للترشح الـ 6 أطباء.