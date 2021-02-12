«وجع الأوطان» في رواية «قطة فوق صفيح ساخن» لـ مراد سارة

من رحم الوجع يولد الإبداع، فالمبدع الذى عركته الحياة يخرج إنتاجا أكثر عمقا من المبدع الذى عاش حياة سعيدة تخلو من الألم، وإن كانا متعادلان في الموهبة، ذلك لأن الثاني يحتكم إلى قدرته على التخيل لا على تجربته الواقعية الممزوجة بسعة خياله. لذا كانت رواية قطة فوق صفيح ساخن للكاتب الفلسطيني مراد ساره المتميز والمتحيز لقضيته التي هي قضية كل عربي شريف مذاقا خاصا، استخدم فيها أسلوبا يخصه وحده.ربط الكاتب في روايته بين البطل الذى كان شجاعا حين أخبر الجميع أنه هو باسمه وشحمه ولحمه وبين قطة ولدت في كرتونه داخل مخيم شنلر بالأردن، والذى يقيم فيه بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت أنقاض الموت وبراثن الفقر ومخالب التجاهل، يحيرك مراد حين يجعل القطة تسرد لك معالم الحياة البائسة داخل المخيم وكأنها هيباتيا الفيلسوفة دون أن تنزعج، أو تقول كيف لقطة أن تسرد كل هذا الوجع هل تضحك علينا يا مراد؟. قطعا هذا السؤال لم يدر في خلد القارئ الذى اعتاد أن الحيوانات حين تدخل الأدب تدخله من باب الرسوم المتحركة لا من بوابة السياسة، ومن براعة الكاتب أنه وبسلاسة يأخذ المايك من القطة ليتحدث هو فلا تجد اختلاف بين شاب فلسطيني سرق المحتل وطنه وبين قطة فقأت الغجرية عينها واحتلت كرتونتها لتضع فيها طفلها. وكأن الكرتونة وطن محتل كما فلسطين الحبيبة والغجرية هنا تعادل الصهاينة في السرقة وفقدان الهوية والاغتصاب.غاص مراد في النفوس البشرية داخل المخيم كان بعضها سيئا بفعل فاعل، حيث البؤس يخرج أسوأ ما في النفوس وبعضها كان طيبا مقهورا يحلم بالعودة إلى حضن الوطن، كما لعن الظروف وعصبة الأمم والمتخاذلين من العرب.ظهر في الرواية تناص كبير مع القرآن الكريم كما بدأ للقارئ أن الكاتب مفعم بحب الثقافة المصرية حيث أغنى عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفاطمة عيد وأغاني الريف المصري، كما كان محترفا حين لقب المرأة المغتصبة بشفيقة ليظهر لنا بعد ذلك أن أخيها يدعى متولى.مما أعجبني في رواية قطة فوق صفيح ساخن تلك الحيرة التي امتلكت عقل القطة وهى تشعر بالبؤس وتود الهروب من ذاك العالم الذى وضعه فيها مراد. لذا كان هذا النص بديعا. لماذا لا أتحدث إلى مراد العارف بتفاصيل الرواية بعد أن خبر الوجع وكتم قفلة الرواية حتى إشعار آخر، أي ذنب وقع على قطة ذنبها الوحيد خيال كاتب.هو خيال الكاتب الذى وضح لنا أن قطاع كرهت أن تكون في مخيم لاجئين تجاهله العالم رغم أعلام الأونروا والأمم المتحدة التي تعلو علب الصفيح ومكتب التموين لذا قالت القطة: أي ألم شديد أوجدنى داخل الكنتونات والعالم كله يمتلك جمعيات للرفق بالحيوان وللحق أقول إن العالم لا يساوى اللاجئ بالإنسان.عبارات ولا أروع تلخص الحكاية بل هناك ما هو أروع منها ليس فقط ما جاء في الخاتمة حين دهس مراد والقطة تحت عجلات الشاحنة لأنهما روح في جسدين. بل حين قال مراد: اللاجئ هو ابن المنخنقة والعرب أبناء المتردية وفلسطين هي النطيحة وما أكل السبع أما المخيم فهو ذبح على النصب لهذا نحن كبش الفداء.