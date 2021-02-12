«الزراعة»: مراكز تجميع الألبان تعتبر منافذ تسويقية للمزارعين

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان هي بمثابة تطوير وتوفير فرص عمل لصغار مربي ماشية اللبن، حيث تعتبر مراكز تجميع الألبان بمثابة المنافذ التسويقية وبالتالي الحفاظ على أسعار مناسبة لكل من المربي والمستهلك وبأسعار مناسبة للجميع.وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الجودة العالمية في مراكز تجميع الألبان المتطورة والتي تصل تكلفتها إلى 50 ألف جنيه للمساهمة في تطوير وتحفيز أصحاب مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية.