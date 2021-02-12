الأنبا باخوم يجتمع باللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية

التقى، اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، مسئولي الأنشطة الرسولية بمصر في اجتماعه بلجنة الأنشطة الرسولية.بدأ الاجتماع بصلاة افتتاحية، تلته كلمة من الأب يوسف أسعد، نائب مسئول اللجنة، وكلمة من نيافة الأنبا باخوم حول مفهوم النشاط الرسولي وأهميته، واحتوي الاجتماع أيضًا على التعارف المتبادل بمسئولي كل نشاط، وورش عمل لمناقشة أهم المحاور الأساسية للجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالإضافة إلى مناقشة وبناء خطة عمل للفترة القادمة.واختتم اللقاء بالصلاة الختامية وإعطاء البركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم.