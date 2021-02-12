الصين تعامل BBC بالمثل



الإدارة الوطنية الصينية للإذاعة والتليفزيون، NRTA، قامت بحظر قناة «بى بى سى وورلد نيوز» فى الصين، لأنها «تنتهك مبادئ المصداقية والحياد»، ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مراقبين صينيين أن «بى بى سى» تحولت إلى «طاحونة شائعات»، تتعمد إلقاء الوحل على الصين، وأن قرار الحظر مجرد رسالة مفادها أن الصين لا تتسامح مع الأخبار الكاذبة.

فى بيان صدر، أمس الأول الخميس، مع بدء العام القمرى الصينى الجديد، قالت NRTA إنها أجرت تحقيقًا انتهى إلى أن تقارير القناة البريطانية عن الصين «تنتهك بشكل خطير» اللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام فى الصين، التى تشترط أن تكون الأخبار صادقة وعادلة وألا تلحق ضررًا بالمصالح القومية أو تقوض الوحدة الوطنية. وقال وانج سيكسين، أستاذ القانون فى جامعة الاتصالات الصينية، إن القناة البريطانية استحقت مثل هذه العقوبة، لأنها لا تكلف نفسها عناء إخفاء خطابها المناهض للصين، وكلفت خبيرًا مزعومًا باستخدام مواد ملفقة للتشهير.

القرار يأتى بعد أسبوع تقريبًا من قيام هيئة تنظيم الاتصالات فى بريطانيا «OFCOM» بسحب ترخيص قناة «سى جى تى إن» التليفزيونية الصينية العامة، الناطقة بالإنجليزية، بزعم أن برامج القناة منحازة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية وتخضع لرقابة «الحزب الشيوعى الصينى» الحاكم. ووقتها، اتهمت الخارجية الصينية شبكة «بى بى سى» بالتحيز الأيديولوجى وبث أخبار كاذبة، ولوحت باتخاذ إجراءات ضدها، وقدمت، الخميس قبل الماضى، احتجاجًا شديد اللهجة لممثل الشبكة البريطانية فى بكين بشأن تقرير وصفته بأنه «مفبرك»، وطالبته بتقديم اعتذار علنى عن التقرير واتخاذ إجراءات فعّالة لإزالة أثره السيئ.

الحكومة الصينية أعلنت، مرارًا، عن التزامها بضمان قيام وسائل الإعلام الأجنبية بعملها بسهولة، لو التزمت باللوائح، غير أن منظمات حقوقية غربية تتهم بكين بأنها تقوم بتفسير تلك اللوائح لتلائم احتياجاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة، وتزعم أن الصحفيين الأجانب يتعرضون لمضايقات، فى حين يقول الواقع إن وسائل الإعلام الصينية تتعرض، هى الأخرى، لمضايقات فى دول عديدة، أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة.

مضايقات شبيهة، أو أشد قسوة، واجهتها وسائل إعلام روسية فى الولايات المتحدة، بدأت باتهامها بالتدخل فى انتخابات ٢٠١٦ الرئاسية. ثم تطور الأمر، فى خريف ٢٠١٧، إلى اتهامات صريحة لوسائل إعلام بعينها، بأنها تقوم بالدعاية للكرملين «الرئاسة الروسية»، وتتدخل فى الشئون الداخلية الأمريكية، وتم إجبارها على التسجيل كـ«وكلاء أجانب» بموجب القوانين الأمريكية، وهو ما ردت عليه روسيا بإجراءات مماثلة.

المهم، هو أن «بى بى سى» أعربت عن «خيبة أملها» حيال قرار منع بثها فى البر الصينى الرئيسى، وقالت متحدثة باسم الشبكة البريطانية إن تقاريرها الإخبارية الدولية تحظى بأعلى درجة من الثقة فى العالم، وتتناول الأحداث بشكل منصف ومحايد ودون خوف أو محاباة. بالضبط، كما استنكرت قناة «سى جى تى إن» قرار سحب ترخيصها، وأكدت أنها أظهرت، منذ انطلاقها سنة ٢٠٠٠، موضوعية وعقلانية وحيادية، وسبق أن أوضحنا كيف أن هيئة الإذاعة البريطانية ليست بعيدة عن سيطرة الملكة والحزب الحاكم والمخابرات البريطانية.

ما حدث إذن، هو رد فعل، على فعل سابق. ومع ذلك، تجاهل دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، ما فعلته بلاده، ووصف القرار الصينى، فى حسابه على «تويتر» بأنه «انتهاك مرفوض لحرية الإعلام»، متهمًا بكين بأنها «تفرض أشد القيود صرامة فى العالم على حريات الإعلام والإنترنت»، وقال إنه سيضر بسمعة الصين. والشىء نفسه فعلته الولايات المتحدة، التى تجاهلت ممارساتها القمعية، السابقة والحالية، وتغاضت عن قرار سحب ترخيص القناة الصينية، وأدان نيد برايس، المتحدث باسم خارجيتها، قرار حظر القناة البريطانية، وقال إنه جزء من حملة أوسع لقمع وسائل الإعلام فى الصين، التى اتهمها بأنها تمارس رقابة استبدادية على شعبها!

غالبًا، فقد المتحدث الأمريكى ذاكرته، وإلا لما نسى أن الوزارة التى يتحدث باسمها أمرت، فى فبراير الماضى، بتعديل الوضع القانونى لخمس وسائل إعلام صينية، بزعم أنها «تخضع لسيطرة الحكومة الصينية»، ثم اتخذت إجراءً مماثلًا، فى يونيو، ضد أربع وسائل إعلام صينية أخرى، والأرجح، أن وزير الخارجية البريطانى كان غائبًا عن الوعى، لفترة طويلة، وإلا لما تجاهل أن بلاده سحبت ترخيص قناة تليفزيونية منذ أيام، وما تغاضى عن مفارقة، أو نكتة، قيام بلاده بمنع وسائل إعلام روسية وصينية، من المشاركة فى مؤتمر دولى عن «حرية الإعلام»!

تأسيسًا على ما سبق، يمكنك استنتاج أن دول العالم الأول، أو التى توصف بأنها كذلك، تأمر دول العالمين، الثانى والثالث، بالبر وتنسى نفسها، وتتناسى أن لديها، أو لدى عملائها، وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، تديرها أجهزة مخابراتها، وصارت مرتبطة بظواهر إجرامية، تبدأ بغسل الأموال ولا تنتهى بدعم، تمويل، وتبرير الإرهاب.

